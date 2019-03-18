Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей
Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей
Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в серии краж и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
С июля 2017 года по май прошлого года мужчина совершал хищения товарно-материальных ценностей из магазинов, которые впоследствии продавал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Кроме того, правоохранители установили причастность обвиняемого к совершению кражи имущества из квартиры в районном центре.
Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей.
Ранее судимого за аналогичные преступления злоумышленника полицейские задержали в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный, он во всем признался.
Материалы уголовного дела переданы в суд.