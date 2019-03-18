Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублейЖителя Гусь-Хрустального обвиняют в серии краж и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С июля 2017 года по май прошлого года мужчина совершал хищения товарно-материальных ценностей из магазинов, которые впоследствии продавал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Кроме того, правоохранители установили причастность обвиняемого к совершению кражи имущества из квартиры в районном центре.Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей.Ранее судимого за аналогичные преступления злоумышленника полицейские задержали в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный, он во всем признался.Материалы уголовного дела переданы в суд.