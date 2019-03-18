Воспользовавшись доверчивостью знакомой, злоумышленник обналичил со счета её банковской карты более 8 500 рублей.

В середине февраля текущего года в ОМВД России по Камешковскому району обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая, что со счета принадлежащей ей банковской карты пропали деньги в сумме более 8500 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению денег может быть причастен 34-летний знакомый потерпевшей.Подозреваемый был задержан оперативниками на территории района и дал признательные показания.Установлено, что потерпевшая давала приятелю свою карту для оплаты покупок в магазине. Фигурант, узнав баланс на счете, решил обналичить чужие деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ УК РФ (кража).