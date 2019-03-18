Проблемы с дорогой, ведущей к Крымскому мосту, взбудоражили россиян. Проседание, ремонтные работы, сопутствующие этому неудобства – об этом пресса пишет уже не первый день. Терпение россиян достигает своего предела, люди перестают стесняться резких выражений.

Проблемы с дорогой, ведущей к Крымскому мосту, взбудоражили россиян. Проседание, ремонтные работы, сопутствующие этому неудобства – об этом пресса пишет уже не первый день. Терпение россиян достигает своего предела, люди перестают стесняться резких выражений.О происшествии в районе трассы через Керченский пролив стало известно на днях. На участке трассы "Таврида", который ведет прямо на Крымский мост, просело дорожное полотно.Один из водителей снял происходящее на месте происшествия на видео. Зрелище не из приятных. Снующая туда-сюда строительная техника, рабочие.На инцидент не могли не обратить внимание украинские СМИ, которые рады любому негативу про Крымский мост и все, что с ним связано. В прессе Незалежной начали появляться лживые материалы, подвергающие сомнению надежность самой переправы.Желание украинских СМИ и блогеров "хайпануть" на проблеме вызвало взрыв негодования у россиян. Одни пользователи Сети рекомендовали украинцам забыть о Крыме, другие посоветовали заняться проблемами своей страны, а не плодить негатив вокруг Крымского моста.Были и те, кто пригласил журналистов из Незалежной лично прибыть на трассу и посмотреть, что несмотря на неприятный инцидент, движению автомобилей к ничего не угрожает."Новый повод радости у украинцев – на подъезде к Крымскому мосту просел грунт. Проблему уже устранили, ничего серьезного. Но в укросми вой, будто рушится мост. Убогие украинские журналюги, обращаюсь к вам – приезжайте и посмотрите своими глазами. Или одно место "жим-жим"?" – написал на своей странице пользователь Twitter Константин Симонов.Для придания солидности своим фейкам про Крымский мост украинские СМИ часто цитируют российского ученого Юрия Медовара. Как правило, он всегда говорит нужные им вещи.Не стала исключением ситуация с провалом на трассе. Медовар предположил, что причиной ЧП на подъезде к стало нарушение нормативов ГОСТа или нестабильность почв в районе Керченского пролива.