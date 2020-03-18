Сейчас, когда во многих городах мира вводят карантин в связи с коронавирусом, сотрудников переводят на удаленную работу, у людей появляется дополнительное свободное время, которое можно провести с пользой. Многие богатые люди в свободное время любят читать. В частности, миллиардер Билл Гейтс знаменит тем, что регулярно выкладывает список книг, которые он рекомендует.
Сейчас, когда во многих городах мира вводят карантин в связи с коронавирусом, сотрудников переводят на удаленную работу, у людей появляется дополнительное свободное время, которое можно провести с пользой. Многие богатые люди в свободное время любят читать. В частности, миллиардер Билл Гейтс знаменит тем, что регулярно выкладывает список книг, которые он рекомендует.
Эксперты Personal Finance Insider составили список лучших книг по личным финансам. Ниже мы расскажем о них.
"Простой путь к богатству" Дж.Л. Коллинз
Эта книга – практическое пособие, позволяющее добиться финансовой независимости. В своей книге Коллинз предлагает довольно простые способы сэкономить и добиться финансового успеха.
"Я научу вас, как разбогатеть" Рамит Сетхи
Эта книга стала бестселлером The New York Times. Эта книга – настоящий мастер-класс, позволяющий читателям научиться управлять личными финансами за шесть недель. Книга написала прежде всего для молодых людей — от 20 до 35 лет.
"Думай и богатей" Наполеон Хилл
Эта книга была впервые опубликована в 1937 году, но она сохраняет актуальность и по сей день. Эта книга помогает добиться успеха практически во всех сферах жизни.
"Broke Millennial" (Разорившийся миллениал) Эрин Лоури
В своей книге Эрин Лоури рассказывает о том, как сберегать деньги на различные цели. Ее основная мысль заключается в том, что для каждой цели стоит создавать отдельный счет и откладывать на него деньги.
"Retire Before Mom and Dad" (Выйди на пенсию раньше мамы и папы) Роб Бергер
Роб Бергер – консультант по вопросам личных финансов. В своей книге он рассказывает о том, как достичь финансовой независимости обычным людям, основной источник доходов которых – заработная плата.
"Миллионер — автоматически" Дэвид Бах
Эта книга Дэвида Баха является настоящим руководством по финансовой безопасности. Бах подробно рассказывает о необходимости делать автоматические сбережения, которые позволят создать подушку безопасности.
"Когда она зарабатывает больше тебя" Фарнуш Тораби
Американская журналистка иранского происхождения Фарнуш Тораби уже не первый год пишет книги о финансовой грамотности, помогая читателям разбираться в вопросах инвестирования и управления личными финансами.
"You Are a Badass at Making Money" Джен Синсеро
Книга рассказывает о том, как создать пассивный доход, а также о правилах инвестирования. Книга дает практические советы, которые может применить практически каждый.
"Financially Fearless" Алекса фон Тобель
Алекса фон Тобель — глава и основатель сервиса LearnVest. Сервис предоставляет услуги, которые помогают управлять личными финансами, а также предоставляет доступ к консультациям специалистов по финансам.
"Get a Financial Life" Бет Коблинер
Книга Get a Financial Life Бет Коблинер стала бестселлером. Эта книга дает необходимую информацию для всех, кто хочет эффективно управлять личными финансами. Книга затрагивает ряд важных вопросов, включая вопросы погашения кредитов, экономии и сбережений, а также рассказывает об основах инвестирования.
"Женщина & Дeньги" Сьюзи Орман
Сьюзи Орман является финансовым консультантом, который специализируется на консультациях для молодых людей, которые только начинают свою карьеру. Орман – автор ряда книг, посвященных личным финансам, которые успели стать бестселлерами.
"Мой сосед — миллионер" Томас Стэнли
Эта книга впервые была опубликована в 1996 году. В ней авторы рассказывают о типичных характеристиках американских миллионеров. Несмотря на то, что книге больше 20 лет, она не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день.
"Финансовая диета" Челси Фаган и Лоурен Вер Хейдж
Эта книга расскажет о правильном распределении финансов, а также о том, как сесть на «финансовую диету», позволяющую сэкономить деньги и при этом не ухудшить качество жизни.
"Кошелек или жизнь" Вики Робин
В своей книге Вики Робин учит читателем тому, как обрести финансовую независимость. Кроме того, она рассказывает о том, как вести полноценную жизнь вне зависимости от того, сколько денег в вашем кошельке.
"Spend Well, Live Rich" Мишель Синглетари
Мишель Синглетари работает колумнистом в издании The Washington Post. Она написала множество статей о личном финансовом планировании. В этой книге она рассказывает о том, как правильно работать с долгами и кредитами.