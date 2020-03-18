Коронавирус по-прежнему играет важную роль в том, как чувствует себя мировая экономика. Многие эксперты рассказывают о том, какое негативное влияние оказывает эпидемия на различные отрасли во многих странах мира.

Коронавирус по-прежнему играет важную роль в том, как чувствует себя мировая экономика. Многие эксперты рассказывают о том, какое негативное влияние оказывает эпидемия на различные отрасли во многих странах мира.Однако есть и такие отрасли, которые переживают подъем в связи с эпидемией коронавируса. Ниже мы расскажем о них подробнее.1. Онлайн-доставка продуктовВ связи с распространением коронавируса многие люди опасаются ходить в места скопления людей, в частности в супермаркеты. Именно поэтому особой популярностью стали пользоваться сервисы доставки продуктов питания. Сами ритейлеры также отмечают рост популярности онлайн-доставки.Если говорить о России, то здесь выручка от доставки продуктов онлайн выросла в феврале на 24%. В других странах идут аналогичные процессы. Более того, в западных странах стала пользоваться популярностью бесконтактная доставка продуктов питания, когда заказ оставляют у порога дома или в любом другом месте, указанном клиентом, после чего покупатель сам забирает товар.Важным моментом является также и то, что люди стремятся сделать запас продуктов, чтобы можно было не выходить из дома некоторые время. Чтобы не тащить из магазина тяжелые сумки с запасами провианта, люди также совершают покупки онлайн и заказывают доставку до дома.Помимо продуктов питания отмечается рост спроса на онлайн-доставку кормов для животных. Кроме того, рост наблюдается и у онлайн-продавцов не только продуктов питания, но и других товаров – книг, бытовой химии и других.2. Продажа чистящих средствОдна из рекомендаций, позволяющих снизить риск заражения вирусом, заключается в постоянной обработке рук спиртосодержащими гелями. Помимо этого, в рекомендации также входит обработка дверных ручек, перил и других поверхностей чистящими средствами. Все это приводит к тому, что наблюдается рост продаж чистящих средств, а также спиртовых гелей и салфеток.Многие производители резко подняли цены на эти товары – прибыль растет огромными темпами.3. Онлайн-игрыВ связи с коронавирусом многие компании переводят своих сотрудников на удаленную работу или же выдают внеочередной отпуск. Люди больше времени проводят дома, у них появляется больше времени на онлайн игры.Многие сервисы видеоигр отметили резкий рост числа пользователей.Несомненно, платформы и сервисы онлайн-игр переживают настоящий бум популярности и, как следствие, рост прибыли.При этом отрасль также ощущает негативное влияние эпидемии: были отменены многие важные выставки, соревнования и конференции, которые традиционно привлекают большое число посетителей.4. Приложения для видеоконференцийСогласно данным корпораций число скачиваний приложений Tencent Conference, WeChat Work, Zoom, Microsoft Teams и Slack выросло почти в пять раз с начала года. Эксперты связывают такой рост с эпидемией коронавируса.Подобные приложения скачивались 1,4 миллиона новых пользователей из App Store и Google Play только за первую неделю января.К первой неделе марта это число выросло до 6,7 миллиона.Это связано с тем, что в связи с отменой перелетов и поездок многие корпорации вынуждены проводить совещания и другие мероприятия с использованием видеосвязи.5. ВидеосервисыЕсли говорить о России, то здесь онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, объявили об акциях.Они предлагают клиентам бесплатные подписки или подписки по очень низким ценам на время карантина.