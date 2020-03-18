Airbus прекратит производство и сборку на своих заводах во Франции и Испании в ближайшие четыре дня в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.

Airbus прекратит производство и сборку на своих заводах во Франции и Испании в ближайшие четыре дня в связи с мерами по борьбе с коронавирусом."После принятия во Франции и Испании новых мер по сдерживанию пандемии COVID-19 компания Airbus приняла решение временно приостановить производство и сборку на своих французских и испанских площадках на ближайшие четыре дня", — говорится в сообщении Airbus."Это даст достаточно времени для выполнения строгих условий охраны здоровья и безопасности с точки зрения гигиены, очистки и самоизоляции, одновременно повышая эффективность работы в новых условиях труда, — заявил европейский производитель самолетов. — В этих странах компания также продолжит максимизировать работу на дому, где это возможно"."Airbus также работает со своими клиентами и поставщиками, чтобы минимизировать влияние этого решения на их деятельность", — отмечается в сообщении.Глобальное распространение COVID-19 ударило по авиационной отрасли. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пассажирские авиакомпании в 2020 году могут потерять до $113 миллиардов доходов из-за последствий вируса.Из-за ограничений на передвижения и общего падения спроса перевозчики были вынуждены сократить количество рейсов, что отражается на спросе авиакомпаний на самолеты.