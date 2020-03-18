18.03.2020

2020-03-18 18:10:04

Александровские активисты продолжают держать оборону против московского мусора

Живут на свалке в прямом и переносном смысле. Жители Александровского района с конца февраля держат глухую оборону перед ввозом московского мусора на местный полигон. Как устроен быт и каких результатов удалось добиться благодаря народному патрулю.

На плите - чайник, рядом - все самые необходимые продукты и личные вещи. Что-то принесено из дома, что-то куплено на общие средства. Дисциплина как в армии. Алкоголь под запретом, караул несут посменно. Условия сносные, почти, как в походе, хотя больше напоминает линию фронта, говорит местный житель и активист Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский, житель г. Александрова, активист: "Вот всё, что вы здесь видите - этот быт, эти продукты, палатки, чайники - это всё безвозмездно предоставили жители города, женщины, за что мы им от всей души благодарны, потому что без их поддержки мы бы долго не сдюжили. Но мы чувствуем эту поддержку, мы видим, как люди останавливаются, вытаскивают тарелки с борщами, кастрюли, тарелки с ватрушками тёплыми, говорят, "ребята, кушайте, пожалуйста, только не уходите". Больше некому защитить их. Мы после этого просто не можем уйти отсюда".

Это противостояние объединило людей разных возрастов, профессий и даже городов. По словам жителей, 21 февраля появилась первая машина. В этот день у свалки в Машково люди видели около 5-ти мусоровозов с московскими номерами, под завязку набитые отходами. Но машинам пришлось развернуться. Правда происходило это, только пока жители блокировали въезд. В день на свалку могло заехать до ста мусорных грузовиков из столицы, рассказывают александровцы.

Юлия Гетманова, жительница г. Александрова, активист: "Помните, дружинники раньше были, которые останавливали пьяных, нарушителей. Вот мы тоже здесь, всё вот это для того, что мы знаем, что есть нарушение, ввоз этого незаконного мусора. И по сути, мы здесь собрались, чтобы увидеть нарушителя, позвонить в полицию - Друзья, там сейчас что-то будет".

17 марта на сторону жителей Александрова и области встала Фемида. Областной суд отказал в иске представителям мусорных компаний. Которые хотели узаконить ввоз московского мусора, вопреки новой территориальной схеме обращения с отходами. Этот день один из инициаторов народного патруля Сергей Рыбаков считает своей маленькой победой.

Сергей Рыбаков, председатель общественной организации "Ветераны войны" Александровского района: "Вот этот смог, который опускался на город перед Новым годом и после - это было что-то, люди просто задыхались. А сейчас мы их обнадёжили, московский мусор сегодня остановлен... При любом стечении обстоятельств, все просто скажут, что люди отсюда не уйдут. Это их оплот, потому что когда приходят сюда и старики и женщины, фраза только одна - "Ребята, только не уходите отсюда". Знаете, пахнет, как фронтовой полосой Великой Отечественной войны".

Несмотря на победу в суде, народный патруль пока не собирается покидать своего поста. Александровцы опасаются, что нарушения закона продолжатся, даже несмотря на вынесенное решение.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

"Вести-Владимир"