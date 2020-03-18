Кроме того, компания до апреля повысит ставку на $2 в час.

Эпидемия коронавируса стала вызовом для многих компаний. Но если часть из них решает дилемму удаленной работы и потенциального падения доходов, то на других, напротив, легла повышенная нагрузка, из-за которой надо срочно нанимать новых сотрудников.Как сообщает SCMP, на Amazon обрушилась такая волна онлайн-заказов, что гигант интернет-коммерции вынужден привлечь еще 100 тысяч сотрудников. Кроме того, компания до апреля увеличивает почасовую оплату своим работникам: к $15 в час добавятся еще $2.Действовать в условиях роста спроса пришлось и другим ритейлерам: американские сети супермаркетов Albertsons, Kroger и Raley's, также доставляющие товары на дом, добирают сотрудников.При этом компании решили убить сразу двух зайцев: и решить проблему нехватки рабочих рук, и обеспечить работой тех, кто ее временно лишился. Торговые сети кинули клич по людям, занятым в ресторанном, туристическом и развлекательном бизнесе, внезапно оставшимся не у дел."Мы хотим, чтобы эти люди знали, что мы будем рады принять их в нашу команду, до тех пор пока все не нормализуется и их прежний работодатель не позовет их обратно", — отмечается в сообщении Amazon.Между тем, по итогам праздничного сезона число сотрудников Amazon, работающих на полный день или же занятых частично, уже составило 798 тысяч человек. При этом дополнительная оплата труда новым сотрудникам в США и Европе обойдется гиганту в $350 миллионов.