На складах Amazon в Европе было выявлено по меньшей мере пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, компания закрывать склады отказывается

На складах Amazon, расположенных в Италии и Испании - двух крупнейших в Европе очагов распространения коронавируса COVID-19, - было выявлено по меньшей мере пять случаев заражения новой инфекцией. Несмотря на это, фирма Джеффа Безоса отказалась закрывать европейские логистические объекты, чем вызвала критику со стороны профсоюзов.Amazon попала в трудное положение, отмечает Bloomberg. С одной стороны, ритейлер решает жизненно важную задачу, пытаясь справиться с резко выросшим количеством онлайн-заказов на продукты питания и предметы домашнего обихода от клиентов, которые вынуждены сидеть дома на карантине. С другой стороны, компания рискует здоровьем собственных работников складов и водителей, которые не могут работать в дистанционном формате.При этом, чтобы удовлетворить всплеск спроса, вызванного коронавирусом, Amazon активно наращивает персонал в США. "Приоритетно доставить товар к порогу вашего дома - жизненно важно в условиях, когда общество социально дистанцировалось, в особенности что касается пожилых и других людей, имеющих проблемы со здоровьем, - объясняет старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк. - Мы наблюдаем значительное увеличение спроса, а это означает, что наши потребности в рабочей силе беспрецедентны для этого времени года".На этой неделе фирма объявила, что дополнительно наймет 100 тысяч сотрудников службы доставки и на складах. А заработная плата служащих центров сортировки, водителей и работников складов в США и Канаде до апреля будет поднята на $2 в час. На эти цели Amazon выделит $350 миллионов.11 марта ВОЗ объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. По состоянию на 17 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 181 тысячи случаев заражения COVID-19, более 7,1 тысячи человек скончались.