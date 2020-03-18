Volkswagen Group, крупнейший автопроизводитель в Европе, объявил о приостановке работы своих заводов в странах Европе с наибольшим количеством заболевших коронавирусом, заявил на пресс-конференции руководитель Volkswagen Херберт Дис.

Volkswagen Group, крупнейший автопроизводитель в Европе, объявил о приостановке работы своих заводов в странах Европе с наибольшим количеством заболевших коронавирусом, заявил на пресс-конференции руководитель Volkswagen Херберт Дис.По его словам, производство останавливается на заводах Volkswagen в Испании, в городе Сетубал в Португалии, в Братиславе в Словакии. Заводы остановят конвейеры до конца этой недели, включая заводы Lamborghini и Ducati в Италии."Большинство немецких и европейских заводов планируют приостановку производства, возможно, на две-три недели", — уточнил Дис.О приостановке производства сообщили и другие крупные автопроизводители — французские группы Renault и PSA Group, Fiat Chrysler (закроет около 8 заводов в Италии, Сербии и Польше). Помимо остановки производства, Renault сообщила о решении закрыть автосалоны по продаже автомобилей. "В соответствии с министерским указом и в целях ограничения распространения вируса наши учреждения временно закрыты", — сообщается на сайте Renault.PSA Group закрывает больше всего заводов — около 16 — во Франции, Великобритании, Польше, Испании, Словакии, Португалии, следует из заявления компании.