18.03.2020

2020-03-18 15:40:04

Авторские медицинские маски изготовили ученики владимирского Кванториума

В аптеках медицинские маски закончились, но ученики "Кванториума-33" знают, что делать в такой ситуации. Дети показали, как можно изготовить маску своими руками. Об этом - в нашем сюжете.

Отсутствие медицинских масок - еще один повод для творчества. Яркие, цветные, с наклейками и рисунками. Такие маски понравятся людям любого возраста, уверена ученица "Промышленного дизайна" Алиса Храмова.

Алиса Храмова, ученица "Кванториума-33" секции "Промышленный дизайн": "Такие салфетки будут надевать даже маленькие дети, ведь они тоже должны защищаться от болезни. Они их смогут с радостью надеть, ведь они цветные, разноцветные и удобные".

Медицинскую маску можно сделать из самых простых подручных материалов, советуют ученики кванториума. Оригинальный дизайн подчеркнет индивидуальность. Так Дмитрий Домахин сделал маску с любимой музыкальной группой.

Дмитрий Домахин, ученик "Кванториума-33" секции "Промышленный дизайн": "Эта маска очень полезна тем, что, например, ты хочешь пойти на эту группу, но ты кашляешь и болеешь, и масок в аптеке нет. Ты берешь, делаешь такую маску, разрисовываешь и идешь на концерт... Это мерч группы "Сабатун".

Для самодельной й маски понадобится лишь степлер, бумажные салфетки и две резинки. Салфетки - сложить по форме лица, закрепить по краям, приделать веревочки. В отличие от марлевых повязок, в бумажных легче дышать, а о постоянной стирке можно забыть. Менять медицинскую маску стоит каждые 2-3 часа.

Дмитрий Домахин, ученик "Кванториума-33" секции "Промышленный дизайн": "У нас некоторые дети приходят и чихают. Как-то обезопасить от них других детей, либо мы их выводим, меряем температуру, но некоторые не очень ходят выходить, говорят, что у них аллергия. Мы им давали салфетки, они загораживались, но эффекта не было. Пришла идея что-нибудь сделать, посмотрели в интернете, что делают другие люди и взяли у них эту идею. В Китае такие на ура идут".

Главное - не забывать о других правилах гигиены. Важно не касаться лица в общественных местах, всегда мыть руки и следить за самочувствием. Кстати, у самодельных масок еще один плюс - они создают хорошее настроение не только у ее обладателя, но и окружающих . А улыбка тоже способ борьбы с вирусами.

Ольга Павловская, Александр Чернышев.

"Вести-Владимир"