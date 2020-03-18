Национальный банк Украины (НБУ) отмечает признаки недостатка наличной валюты в украинских банках из-за повышенного спроса со стороны населения.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает признаки недостатка наличной валюты в украинских банках из-за повышенного спроса со стороны населения."В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", — отмечает НБУ.Прекращение авиасообщения с другими странами и введение ограничений на границе привели к тому, что наличные доллары и евро доставляют на Украину с задержкой.По сведениям НБУ, украинские банки имеют на корсчетах $8 миллиардов безналичной валюты, и клиенты могут переводить валюту на счета в других банках, а также конвертировать валюты. Однако снятие наличной валюты затруднено.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта присвоила коронавирусу статус пандемии. В мире заражены 160 тысяч человек более чем в 150 странах, почти 6 тысяч человек скончались.