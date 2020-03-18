Современный российский береговой ракетный комплекс Бал впервые покажут на Параде Победы в Москве. Всего по Красной площади пройдут 6 машин, среди которых буду пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командные пункты.

Современный российский береговой ракетный комплекс "Бал" впервые покажут на Параде Победы в Москве. Всего по Красной площади пройдут 6 машин, среди которых буду пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командные пункты, сообщат агентство ТАСС со ссылкой на военных.Уточняется, что ракетный комплекс уже приехал в подмосковное Алабино, где идет подготовка к Параду.Береговой ракетный комплекс "Бал" состоит из командного пункта, 4 пусковых установок, которые несут по 8 ракет, и 4 транспортно-заряжающих машин. Радиус действия БРК составляет около 120 километров. Комплекс способен выпустить все 32 ракеты разом, с интервалом всего в 3 секунды.