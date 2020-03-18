Поединок по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не состоится. Он был запланирован на третье апреля. Теперь же встреча перенесена на июль 2020 года.

Поединок по смешанным единоборствам между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не состоится. Он был запланирован на третье апреля. Теперь же встреча перенесена на 24 июля 2020 года.Проведение боя планировалось в рамках турнира ACA 107, который должен был состояться в Москве. Однако 16 марта был издан указ о запрете проведения в столице спортивных и иных массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. Причина – пандемия коронавируса.Напомним, что накануне Емельяненко-младший объявил о том, что на лето у него будет запланирован еще один поединок, но уже по правилам бокса. Его соперником назывался Владимир Минеев. О судьбе этого поединка не сообщается.