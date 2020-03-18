Национальная сборная нашей страны по боксу в срочном порядке покидает столицу Великобритании, где должен был пройти континентальный квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио. Состязания, формально начавшиеся 14 марта, отменены из-за пандемии коронавируса.

Национальная сборная нашей страны по боксу в срочном порядке покидает столицу Великобритании, где должен был пройти континентальный квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио. Состязания, формально начавшиеся 14 марта, отменены из-за пандемии коронавируса."Мне не вполне понятно, зачем вообще начали проводить [квалификацию], для спортсменов это удар, — цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. – Думаю, Олимпиаду надо переносить".По словам Кремлева, у наших боксеров все в порядке, никаких проблем с безопасностью нет: "Всех спортсменов национальной сборной мы будем чартером вывозить из Лондона на родину в срочном порядке".