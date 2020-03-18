Свыше 3000 тысяч кустов конопли и готовые к употреблению наркотики обнаружены в промышленных помещениях в Александровском районе.

В ходе проведения оперативных мероприятий по противодействию незаконной миграции сотрудниками УВМ УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с представителями региональных ФСБ и Росгвардии на территории Александровского района выявлен факт присутствия иностранных граждан в корпусах в промышленной зоне на территории города Струнино. Часть иностранцев осуществляли трудовую деятельность в нарушение действующего законодательства Российской Федерации.В отношении нарушителей полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о фиктивной постановке на миграционный учет.Также нашими сотрудниками обнаружены более трех тысяч кустов конопли. В помещениях были созданы условия для культивирования растений: поддерживался температурный режим, была организована система вентиляции и освещения.В ходе осмотра помещений сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области изъяли несколько десятков полимерных свертков с сухой коноплей и марихуаной, готовой к употреблению. Общая масса изъятых наркотических средств превысила восемь с половиной килограммов.В настоящее время по факту хранения наркотических средств следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.Процессуальное решение по факту культивирования наркосодержащих растений будет принято по результатам проводимой в настоящий момент проверки.Сотрудники полиции реализуют комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств появления запрещенных растений и средств на территории промышленной зоны, а также лиц, причастных к организации деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Скачать официальный комментарий начальника ОИиОС УМВД России по Владимирской области капитана внутренней службы Ирины ГавриченкоСкачать оперативное видео