Вспышка эпидемии коронавируса COVID-19 может происходить каждый год. С неутешительным прогнозом выступил японский врач-инфекционист Сато Акихиро.

Вспышка эпидемии коронавируса COVID-19 может происходить каждый год. С неутешительным прогнозом выступил японский врач-инфекционист Сато Акихиро.Тяжелее всего заболевание коронавирусом протекает у пожилых людей, отметил эксперт. В категории от 80 лет и выше смертность составляет 167-17 процентов, привел печальную статистику врач.Сложнее всего ситуация складывается в Италии. Там 98 процентов погибших от коронавируса – люди старше 60 лет, рассказал Акихиро. Для молодых людей в силу крепкого иммунитета заболевание COVID-19 не так страшно, его они переносят как обычную простуду. Зато у пожилых риски летального исхода многократно выше.Акихиро не исключил, что новый коронавирус не исчезнет, а превратится в сезонное заболевание. Это худший вариант развития пандемии, считает он. "И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема", – цитирует японского врача РИА Новости.Ограничение доступа в публичные места для пенсионеров – не панацея, ведь их родственники могут принести инфекцию домой, отметил Акихиро. Он посоветовал семьям, где есть пожилые люди, по возможности отказаться от посещения людных мест.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На текущий момент коронавирусом заразились более 190 тысяч человек, около 80 тысяч выздоровели.Сильный удар нанесла по Италии. На Аппенинском полуострове зафиксировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ежедневно количество заболевших увеличивается на несколько тысяч. Китай, где пандемия почти сошла на нет, направил на помощь Италии бригады медиков с оборудованием.