Рекомендации иерархам и священнослужителям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были подписаны во вторник Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Имея в виду, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено, ибо там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, а также с учетом исторической практики Православной Церкви в условиях эпидемий — преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды согласно практике, предусмотренной при стирке платов". Эта и другие рекомендации иерархам и священнослужителям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были подписаны во вторник Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Необходимость в инструкции очевидна: с того момента как стало понятно, что коронавирус распространится по всему миру, не умолкают споры между считающими, что храмы (как и все места массового скопления людей) надо закрыть, чтобы избежать риска заболеть и теми, кто уверен, что вера в Бога, причастие, присутствие при таинствах станут преградой вирусу. Доводы, аргументы, доказательства были у обеих сторон, поэтому священноначалию предстояло предпринять решительные меры.Стоит отметить, что в связи с объявлением чрезвычайного положения в Италии, Франции, Испании, во многих европейских православных приходах решение было принято до появления инструкции, но сообразно письму Патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония: "У столь стремительного распространения коронавируса есть и вполне обыденные причины, которые мы также обязаны принять во внимание. В этой связи призываю всех вас следовать соответствующим правилам гигиены, могущим обезопасить от заражения тяжелой болезнью.В свете принимаемых государственными властями профилактических мер прошу неукоснительно следовать указаниям, направленным на предотвращение развития эпидемии, а также с пониманием отнестись к таким непростым для всех нас решениям, каковые, в том числе, налагают временные ограничения на литургическую жизнь Церкви".В итоге, поскольку итальянское правительство отменило службы и запретило передвижение по городам и всяческие скопления людей, в том числе, в храмах, некоторые священники приняли решение служить литургии Великого поста в одиночестве.В Кафедральном соборе Берлина на литургии в воскресенье было 49 человек. Остальные ждали причастия и молились на улице — на значительном расстоянии друг от друга.В Испании полиция наблюдала за литургией, однако попыток разогнать верующих и запереть православный храм не предпринимала. Стоит отметить, что это была последняя воскресная литургия до объявления ЧП. Как будут развиваться события в ближайшее воскресенье, никто не может предположить.На самом деле для значительного числа приходов инструкция лишь закрепила принятые накануне решения. Так, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, ректор Российского православного университета игумен Петр Еремеев сразу после объявления ВОЗ пандемии опубликовал на сайте монастыря и во всех социальных сетях информацию о предпринимаемых мерах безопасности: "Мы временно переместили в ризницу ряд аналойных икон и просим вас в ближайшее время воздержаться от целования находящихся в храме святых образов и мощевиков.Помазание на соборовании и полиелее будет совершаться одноразовыми палочками. Эстетика сегодня уходит на второй план. Запивка после принятия Святых Тайн впредь также будет раздаваться из одноразовых стаканчиков.Предлагаем всем принимать благословение у духовенства и приветствовать друг друга без телесных прикосновений.Не стесняйтесь приходить на богослужение в медицинской маске и своевременно пользоваться гигиеническими средствами. Мы также предпринимаем максимально возможные санитарно-гигиенические меры профилактического характера. Пусть вас не смущают кажущиеся излишними действия сотрудников храма".Гигиенические меры были мгновенно предприняты в большинстве приходов от Калининграда до епархии в Якутии. Однако быстрое распространение вируса в России потребовало еще более строгих мер. В связи с этим в инструкции, появившейся сегодня, очень подробно расписан регламент в отношении причащения, совершения таинств крещения, елеосвящения и миропомазания и другие указания, относительно совершения богослужений, пастырской практики и приходской жизни, а также общего характера. Вплоть до личной гигиены с учетом обработки рук священника и дезинфекций всех помещений.Прихожанам, сомневающимся в целесообразности посещения служб по время пандемии и беспокоящимся о своем здоровье и здоровье родных (с ослабленным иммунитетом, пожилых, детей) иеромонах Дмитрий (Першин) напоминает: "По афонской традиции малых скитов можно прочесть пятисотницу — 500 молитв Иисусовых с поклонами. Для детей, беременных и немощных и сотницы хватит, и двенадцати — но тогда с чтением Евангелия и (или) "Хроник Нарнии" (можно сочетать).Ничто не препятствует и всю службу (вечерня, утреня) дома мирским чином совершить, но это требует знания а) Устава, б) церковнославянского языка, в) сетевых источников богослужебных книг.Невосполнима — Тайная Вечеря. Литургию ничем не заменить. Это — уже не наши человеческие усилия, это действие Бога, буквально "общее дело" — Спасителя и верных Ему. Личное участие в ней обусловлено царственным священством, которое было нам преподано в таинстве миропомазания. Вот почему ежевоскресно мы собираемся вместе ради этой встречи с Богом в Таинстве Евхаристии.Но и в этом случае надо понимать, что если есть симптомы простудного недомогания или были контакты с носителями короновируса, либо даже сама возможность таковых, в этом случае наложить на себя богослужебный карантин и воздержаться от посещения храма будет подвигом любви к ближнему, а не грехом против Церкви".Как раз для этого случая в храме, освященном в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", настоятелем которого является митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) было принято решение "о трансляции всех богослужений, совершаемых в нашем храме. Службы (утром и вечером) транслируются он-лайн в сети интернет:Сайт нашего храма: http://ordynka.comΥοuTube: канал Jesus-PortalСайт: https://jesus-portal.ruНачало богослужений будни:утром в 8:00, вечером в 18:00Воскресные и праздничные дни: в 10:00".