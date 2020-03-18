Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался от сердечного приступа. Ему было 30 лет. Он выступал в танцах на льду, был участником трех Олимпийских игр: в Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался от сердечного приступа. Ему было 30 лет. Он выступал в танцах на льду, был участником трех Олимпийских игр: в Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.Свои выступления в танцах Рид начинал вместе со своей старшей сестрой Кэти Рид, с которой у него был тандем до 2015 года. Однако после завершения ею карьеры Крис стал выступать с Кано Мурамото.В составе национальной сборной Рид дважды становился победителем командного чемпионата мира, одержав победы в 2012 и 2017 годах. Также он 10 раз становился чемпионом Японии.