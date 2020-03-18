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<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2020-chislo-zabolevshix-koronavirusom-v-rossii-vyroslo-do-147-chelovek.html" target="_blank">Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147 человек</a> - За последние сутки число россиян, заразившихся новым типом коронавируса, выросло с 114 до 147 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Материал ..