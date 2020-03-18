Из-за коронавируса традиционный праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, перенесен с 12 апреля на осень. Дата концерта будет определена позднее. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Из-за коронавируса традиционный праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, перенесен с 12 апреля на осень. Дата концерта будет определена позднее. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Это уже не первые ограничительные меры, затронувшие ракетно-космическую отрасль. Запуск ExoMars-2020 был перенесен с лета этого года на 2022 год. Гвианский Космический центр объявил о приостановке всей пусковой программы, а Роскосмос закрыл доступ журналистов на Байконур, передает "Интерфакс".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19. До 10 апреля в столице запрещены любые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 21 марта до 12 апреля все школы будут закрыты.