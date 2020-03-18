Исследователь из Великобритании оценил степень износа популярного конструктора в морской воде. Долговечность деталей LEGO может приятно удивить покупателей, но не экологов.

Исследователь из Великобритании оценил степень износа в морской воде, пожалуй, самого популярного в мире конструктора.Активисты экологических организаций предоставили для анализа 50 деталей LEGO, собранных на побережье юго-западной Англии. Образцы были изготовлены из АБС-пластика.Эндрю Тёрнер (Andrew Turner) из Университета Плимута изучил физические и химические изменения: растрескивание, вымывание пигмента, потерю массы и механической прочности и так далее.Для анализа использовалась рентгенофлуоресцентная спектрометрия. Методика помогла не только выявить указанные изменения, но и уточнить возраст образцов (по наличию определённых элементов, которые больше не используются в производстве).Для сравнения использовались аналогичные наборы LEGO, выпущенные в 1970-х и 80-х годах и не побывавшие в океане.В результате Тёрнер определил уровни износа и спрогнозировал, как долго те или иные изделия могут "выживать" в морской среде до полной деградации. По его подсчётам, этот срок составляет от 100 до 1300 (!) лет — в зависимости от наличия различных добавок в составе материала, а также внешних воздействий.Учёный отмечает: популярность и привлекательность конструкторов LEGO связана в том числе с их долговечностью. Детали разработаны таким образом, чтобы с ними можно было играть долгое время. Поэтому, быть может, и неудивительно, что образцы, находившиеся в море на протяжении десятилетий, не продемонстрировали сильного износа."Детали, которые мы тестировали, были сглажены и обесцвечены, при этом некоторые из структур были нарушены и фрагментированы. Это позволяет предположить, что, как и образцы, оставшиеся неповреждёнными, они также могут распасться на микропластиковые частицы. В целом же их стойкость [к внешним воздействиям] стала для нас даже неожиданностью", — рассказал Эндрю Тёрнер.Он и его коллеги надеются, что эта работа, представленная в журнале Environmental Pollution, станет очередным напоминанием о том, как важно правильно утилизировать пластиковые отходы.Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, сколько микропластика человек съедает за один месяц.