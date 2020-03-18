Страшная авария случилась накануне вечером в Челябинской области. Один из автомобилей буквально превратился в груду металла, в искореженной машине зажало женщину.

Страшная авария случилась накануне вечером в Челябинской области. Один из автомобилей буквально превратился в груду металла, в искореженной машине зажало женщину.Как сообщает ГТРК "Южный Урал", 16 марта около девяти вечера на трассе между Долгодеревенским и Аргаяшом столкнулись внедорожник Toyota Rav4 и “Лада Гранта”. В результате серьезные повреждения получила иномарка — искорежена боковая часть кузова с пассажирской стороны, смяты крыша и двери. Отечественная легковушка разбилась в меньшей степени: пострадал капот, разбито лобовое стекло, отвалился передний бампер.Прибывшие на место ДТП спасатели помогли вытащить из внедорожника пассажирку иномарки: женщина застряла внутри салона. Пострадавшую зажало в груде искореженного металла, ее пришлось деблокировать. С множественными травмами ее доставили в больницу, уточнили в поисково-спасательной службе региона.