Они недавно вернулись из-за границы

Двое жителей Мурома, недавно вернувшихся из-за границы, не стали впускать в квартиру врачей, собиравшихся провести анализ на коронавирус, сообщает «Муром24.рф».По информации муромского СМИ, один из них недавно вернулся из США с пересадкой в Париже. Сотрудникам Роспотребнадзора пришлось общаться с ними через дверь. Однако они не восприняли объяснения врачей о важности проведения теста и карантина.Тем временем во Владимирской области пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом.