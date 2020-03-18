Московский кредитный банк в рамках программы МКБ Бонус назвал новые категории для повышенного начисления баллов. Самая актуальная – На карантине.

Московский кредитный банк в рамках программы "МКБ Бонус" назвал новые категории для повышенного начисления баллов. Самая актуальная – "На карантине".С 1 апреля по 30 июня пользователи программы "МКБ Бонус" получат от 5 до 7% баллами от стоимости покупки в определенных категориях. Их можно выбрать с 18 марта.Самая актуальная категория – "На карантине". В нее входят онлайн-кинотеатры, доставка еды, видеоигры.Клиенты Московского кредитного банка могут выбрать максимум три категории. Кроме "На карантине", пользователям "МКБ Бонус" доступны "Городской транспорт", "Кафе и рестораны", "Спорт", "Красота" (оплата услуг в салонах красоты, покупка косметики и парфюмерии".Бонусные опции доступны и для держателей Москарта Black. Такие клиенты смогут получить повышенное начисление баллов в категории "Отели, туры". А держателей пенсионных карт "Мудрость" ждут бонусы в категории "Аптеки".Пользователи мобильного банка также имеют доступ к разделу "Персональные предложения". За покупки у определенных партнеров каждый клиент сможет получить еще один приятный бонус – кэшбэк до 25%.Держатели карт Московского кредитного банка благодаря программе "МКБ Бонус" могут зарабатывать на покупках ежедневно. Раз в квартал клиентам даются на выбор категории, за покупки в которых начисляется от 5 до 7% от стоимости покупки. Возмещать баллы можно по ставке 1 балл – 1 рубль.Напомним, что МКБ в прошлом году стал лауреатром "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение". Жюри оценило расширенный функционал и удобство приложения банка.Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.