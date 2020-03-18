Исследования показывают, что малообеспеченные слои населения понесли гораздо большие потери. К тому же у них слишком мало накоплений.

В течение многих лет Китай пытался сократить разрыв между богатыми и бедными, но эти усилия могут быть подорваны вспышкой коронавируса, которая потрясла вторую по величине экономику мира.Как сообщает South China Morning Post, около трети китайских семей, имеющих годовой доход в размере от 10 тысяч юаней ($1 426) до 30 тысяч юаней, ожидают, что их доходы значительно сократятся в этом году по сравнению с 11% семей с высоким уровнем дохода, зарабатывающих более 200 тысяч юаней ($28,5 тысячи) в год. Такие данные приводятся в докладе по результатам опроса, проведенного профессором экономики Техасского университета A&M Ганом Ли.Опрос, проведенный среди 2 тысяч домохозяйств, показал, что в состоятельных семьях, имеющих годовой доход, превышающий 1,3 миллиона юаней ($185 тысяч), лишь 13% опасаются, что коронавирус скажется на их финансовом состоянии. Этот показатель вдвое ниже, чем у семей, зарабатывающих 423 тысячи юаней ($60 тысяч) в год.Таким образом результаты опроса демонстрируют, что в 2020 году неравенство доходов в Китае может увеличиться. И это несмотря на все усилия властей, которые в том числе повышают минимальную заработную плату в менее развитых регионах, отмечает SCMP.При этом официальная статистика, опубликованная 16 марта, демонстрирует серьезный экономический спад, вызванный эпидемией. Промышленное производство сократилось на 13,5% за первые два месяца года, а розничные продажи упали на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. Как писали “33Live.Ru Экономика”, за первые 2 месяца текущего года работы лишились около 5 миллионов китайцев. При этом аналитики предупреждают, что экономический рост Китая будет, скорее всего, замедляться дальше.Между тем, другие исследования оценили, на сколько китайским семьям хватит сбережений при потере работы. Так, по данным последнего опроса Центра исследований финансового состояния китайских домохозяйств (CHFS), семьи, которые рассчитывали на доход от временной работы без официальных контрактов, могли бы продержаться 2,3 месяца, оплачивая коммунальные платежи и питание, в то время как семьи, члены которых имеют полную занятость, в целом могли рассчитывать на 5,6 месяца. Домохозяйства, у которых есть собственный бизнес, и вовсе могут продержаться 9,8 месяца.Правда, все зависит еще и от отрасли, где работали участники исследования. Те, кто, к примеру, трудился в сфере ремонта, имеют денежную подушку на срок до 3,8 месяца, а вот работники финансовой сферы в среднем прикрыли тылы на 9,4 месяца.Эти данные как нельзя лучше демонстрируют разрыв в доходах китайских домохозяйств и позволяют предположить, что в ближайшие месяцы он будет только расти.