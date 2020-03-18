В каких случаях стоит провериться на коронавирус COVID-19 и что пациент должен сделать в первую очередь? Важный совет россиянам дал известный врач-терапевт.

В каких случаях стоит провериться на коронавирус COVID-19 и что пациент должен сделать в первую очередь? Важный совет россиянам дал известный врач-терапевт.Если человек был за границей или контактировал с зараженными, а также если у него выявлены симптомы коронавируса, то не следует идти к врачу, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев. Необходимо позвонить 103 – медики придут сами и возьмут анализы, отметил специалист, добавив, что на сегодняшний день это единственный одобренный способ.Врач призвал не перебарщивать с парацетамолом. Сбивать темпуратуру им можно, но увлекаться не следует даже несмотря на рекомендации Всемирной орагнизации здравоохранения, сказал эксперт в комментарии для "".Лекарством от коронавируса парацетамол не является, его основное предназначение – снижение температуры и обезболивание, напомнил врач. Высокие дозы этого препарата обладают токсическим действием, предупредил Хухрев.На 18 марта по всему миру выявлено 191 683 случая заражения коронавирусом COVID-19. Умерли около восьми тысяч человек, более 81 тысячи выздоровели.Пугающими темпами коронавирус распространяется в Италии: за утки там выявлено три тысячи новых случаев. В Китае зафиксировано 13 новых заболевших, причем 12 из них – завозные.Россия с 18 марта по 1 мая закрыла границы. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта. Из-за отменены все массовые мероприятия.