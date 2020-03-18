Вспышка коронавируса в Европе и попытки введения тотального карантина уже привели к приостановке деятельности ряда отраслей промышленности. Не остались в стороне и производители автомобилей – особенно после того, как случаи заражения начали фиксироваться среди сотрудников.

Вспышка коронавируса в Европе и попытки введения тотального карантина уже привели к приостановке деятельности ряда отраслей промышленности. Не остались в стороне и производители автомобилей - особенно после того, как случаи заражения начали фиксироваться среди сотрудников.К примеру, Ford минимум на неделю остановит работу одного из своих крупнейших европейских заводов - того, что расположен в испанской Валенсии. За сутки среди заводского персонала обнаружили сразу троих заболевших коронавирусом, поэтому всех сотрудников, с ними контактировавших, отправят на карантин.В Ford, как пишет Carscoops, заявили, что внимательно следят за ситуацией, но о возможных дальнейших шагах пока не оповестили: утверждается, что окончательное решение руководство предприятия примет после обсуждения сложившегося положения с профсоюзами. На заводе Ford в Валенсии работает более 7 тысяч человек, которые в год выпускают до 400 тысяч машин.Испания считается второй после Италии страной Европы по масштабам эпидемии. Но, допустим, концерн Fiat-Chrysler закрывает свои заводы и в тех странах, которые от очагов далеки - например, в Сербии и Польше. В этих странах конвейеры будут простаивать минимум до 27 марта. Однако попутно FCA поставили на паузу и работу предприятий в самой Италии, в которой их у концерна насчитывается почти десяток.Ранее в FCA сообщали о комплексе мер, которые принимаются ради противодействия распространению коронавируса - например, сотрудников обязали соблюдать дистанцию и увеличили масштабы санитарной обработки помещений. Тех работников, кому позволила сфера деятельности, отправили "на удаленку". Однако, по всей видимости, этого оказалось недостаточно.Стоит также отметить, что на этой неделе остановились итальянские заводы таких марок, как Ferrari, Lamborghini и Maserati.