Лидеры Евросоюза намерены обсудить меры по предотвращению поглощений европейских исследовательских компаний по разработке вакцины от коронавируса со стороны США, передает Reuters.

Лидеры Евросоюза намерены обсудить меры по предотвращению поглощений европейских исследовательских компаний по разработке вакцины от коронавируса со стороны США, передает Reuters.Переговоры в ходе чрезвычайной видеоконференции, посвященной реакции ЕС на вспышку коронавируса в мире, начались на следующий день после того, как Европейская комиссия пообещала финансовую поддержку немецкой фирме, когда выяснилось, что Вашингтон пытается убедить ее продать свои разработки Соединенным Штатам."Лидеры обсудят, как можно противостоять враждебным намерениям по поглощению со стороны американских компаний в области медицинских исследований", — сказал источник агентства, добавив, что лидеры ЕС также рассмотрят вопрос о новом финансировании сектора в борьбе с коронавирусом.Еврокомиссия пообещала выделить 80 миллионов евро немецкой CureVac — биотехнологической фирме, разработавшей, по словам руководителя ЕС, новую технологию, которая могла бы сократить расходы на вакцины и обеспечить быстрое создание медикаментов против вируса COVID-19.Ранее власти Германии заявили, что администрация США изучает вопрос о том, как получить доступ к потенциальной вакцине, разрабатываемой CureVac.В CureVac заявили, что компания не получала предложения о поглощении из Соединенных Штатов."Это касается не только CureVac. Многие другие компании обеспокоены этим", — рассказал Reuters представитель ЕС."Между компаниями и странами-членами (ЕС) существует очень интенсивный контакт. Мы вместе смотрим в будущее", — сказал чиновник.Ранее в марте Еврокомиссия выделила около 45 миллионов евро на исследования вакцин и способов лечения коронавируса.