Противоправные деяния выявлены участковыми уполномоченными полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий.

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петушинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что с августа по декабрь 2019 года 67-летняя жительница Покрова направила в территориальный отдел по вопросам миграции 10 уведомлений о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире.В ноябре - декабре прошлого года 54-летняя жительница города Покрова также направила в территориальный отдел по вопросам миграции 4 уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме.Фигурантки не имели намерения предоставлять жилое помещение для проживания иностранцам и достоверно знали, что они не будут проживать по указанным адресам.В аналогичном противоправном деянии подозревается 60-летний житель города Петушки, который в феврале текущего года поставил на миграционный учет по месту своего жительства 7 иностранных граждан.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).По обвинению в аналогичном преступлении перед судом предстанет 54-летняя жительница одной из деревень района, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина в декабре прошлого года.