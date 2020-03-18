Коронавирус продолжает закрывать автозаводы: теперь свои предприятия останавливают Renault и PSA, у которых из-за пандемии начались сбои в поставках комплектующих и начался спад в продажах.

Коронавирус продолжает закрывать автозаводы: теперь свои предприятия останавливают Renault и PSA, у которых из-за пандемии начались сбои в поставках комплектующих и начался спад в продажах.PSA Group (объединение Peugeot и Citroen) закрывает до 27 марта заводы по производству автомобилей во Франции, Испании, Португалии и Словакии, а также заводы входящих в состав концерна марок Opel в Германии и Польше и Vauxhall в Великобритании, пишут "Ведомости".Заводы будут закрывать не сразу ,а постепенно, с 16 по 19 марта. При этом российские производственные площадки в Калуге PSA пока закрывать не собирается и они продолжат работать "в штатном режиме", сообщил изданию представитель компании в России.Свои производства во Франции готовится закрывать и Renault, чтобы, цитата, "защитить сотрудников от вспышки коронавируса в соответствии с мерами, принятыми правительством Франции". Компания остановит сразу 12 производственных объектов, на которых 18 000 сотрудников. До этого компания уже закрыла два своих завода в Испании из-за нехватки комплектующих, но российский завод пока тоже закрывать не планируется, хотя все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.