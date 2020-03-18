В 2019 году прокуратура выявила более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это касается, в том числе, и использования контрафактных комплектующих и материалов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В 2019 году прокуратура выявила более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это касается, в том числе, и использования контрафактных комплектующих и материалов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Также он призвал коллег доводить до конца все надзорные мероприятия, пишет агентство ТАСС. Кроме того, прокуратура вместе с налоговиками должна избавить гособоронзаказ от фирм-однодневок, проследить за соблюдением законов военной приемкой и обеспечить контроль за выполнением государственного оборонного заказа, добавил Краснов.В конце 2019 года Юрий Чайка, который тогда занимал пост генпрокурора, рассказал, что за 2,5 года правоохранительные органы выявили свыше 90 тысяч нарушений закона в сфере ОПК, возбудили 1 тысячу уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 23 тысячи должностных лиц. Прокуратуре удалось возместить свыше 27 миллиардов рублей ущерба.При этом, отметил Чайка, каждая шестая компания, которая выполняет гособоронзаказ, — это фирма-однодневка. Под такое определение попадают 6 тысяч организаций из 42 тысяч.