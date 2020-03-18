Инфекционный госпиталь, строящийся в Новой Москве, оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все необходимые коммуникации будут подведены к больнице в рекордно короткие сроки.

Инфекционный госпиталь, строящийся в Новой Москве, оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все необходимые коммуникации будут подведены к больнице в рекордно короткие сроки.Помимо лечебных корпусов будут возведены котельная, водозаборный узел, очистные сооружения. Строительство нового магистрального газопровода, которое в обычных условиях растянулось бы на полтора года, обещают завершить за 12 дней."Собраны силы и современнейшая техника, ведь приходится идти не только по чистому полю, проходить проколами по 300 — 320 метров под ручьями, реками, дорогами, которые идут к садоводческим товариществам. Сейчас работаем по всем направлениям, примерно две тысячи человек и 400 единиц техники работает на прокладке инженерных коммуникаций", — рассказал вице-мэр.Тем временем в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 введены дополнительные ограничения.