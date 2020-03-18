Иркутяне решили поддержать российскую группу Little Big, которая готовится к участию в международном песенном конкурсе Евровидение. Они сделали клип на песню Uno. Видео записали на льду Байкала недалеко от Сарминского ущелья.

Иркутяне решили поддержать российскую группу Little Big, которая готовится к участию в международном песенном конкурсе "Евровидение". Они сделали клип на песню Uno. Видео записали на льду Байкала недалеко от Сарминского ущелья.Автор видео Евгений Зимник шутит: "Рыбу не распугали, она не ловилась как до танца, так и после".Клип иркутян попал даже в топ "Инстаграма" по хэштегу #Unovisionchallenge, сообщают "Вести Иркутск".Евгений Зимник рассказал: "Видео было снято ценой одного штатива, потому что когда мы бежали по льду, отломали ножку у штатива. Поэтому второго дубля уже не удалось снять. Но получилось неплохо. Я считаю, почему не поддержать наших музыкантов. Классная песня, классная группа. Выиграем, будет здорово".