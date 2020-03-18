Смог – привычное дело для китайских мегаполисов. Здесь довольно часто объявляют красный уровень опасности из-за этого явления. Может ли загрязненный воздух повлиять на увеличение смертности от коронавируса COVID-19, рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Смог – привычное дело для китайских мегаполисов. Здесь довольно часто объявляют "красный" уровень опасности из-за этого явления: например, Шанхай может скрываться в дымке каждый третий день в году. В Пекине убийцей номер один является рак легких – именно из-за плохого качества воздуха. Может ли загрязненный воздух повлиять на увеличение смертности от коронавируса COVID-19, рассказала в программе "Погода 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.Значительное число вредных выбросов связано с промышленными предприятиями и автомобилями. Помимо онкологических заболеваний, выхлопные газы могут провоцировать развитие дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита и бронхопневмонии, рака легкого. Также они вызывают атеросклероз сосудов головного мозга, повреждают ткани нервной системы и повышают риск развития деменции.Насколько это подтачивает здоровье, показали совместные исследования американских и китайских ученых еще в 2003 году. Они сопоставили процент летальных исходов от атипичной пневмонии с индексом загрязнения воздуха. Оказалось, что в промышленных центрах и крупных мегаполисах смертность от SARS (тяжелый острый респираторный синдром) почти в два раза выше, чем в районах с умеренным уровнем загрязнения атмосферы.Постоянное же вдыхание грязного воздуха отнимает до трех лет жизни. Вредные выбросы ежегодно приводят к преждевременной смерти 400 тысяч человек только в Европе. К слову, из-за влияния выхлопных газов умирает почти по 30 тысяч британцев – это в 10 раз больше числа жертв ДТП.Смертоносными в данном случае становятся взвешенные частицы размером до 2,5 микрометра, содержащиеся в выбросах. Увеличение их концентрации напрямую влияет на распространение респираторных заболеваний. По данным исследований, количество болезнетворных микроорганизмов в приземном слое в такой ситуации вырастает на 20 процентов. Ну а пациенты с хроническими заболеваниями легких, вызванными длительным воздействием взвешенных частиц, в меньшей степени способны сопротивляться различным инфекциям. Доказательство этому – количество заболевших COVID-19 преклонного возраст. Например, в Италии более половины инфицированных – люди старше 60 лет.Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. На данный момент число заразившихся в мире превысило 182 тысячи человек. Очагом инфекции в Европе стала Италия: там выявили 25 тысяч зараженных.