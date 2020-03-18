Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы миллионов наших соотечественников. К сожалению, некоторые наши соотечественники поддались панике и начали верить фейковым новостям, распространяемым в Сети с целью дестабилизировать общество.

Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы миллионов наших соотечественников. К сожалению, некоторые наши соотечественники поддались панике и начали верить фейковым новостям, распространяемым в Сети с целью дестабилизировать общество.По официальным данным, на 18 марта в России зафиксировано 147 заболевших. Пятеро пациентов выздоровели. Умерших от COVID-19 в нашей стране нет.В столице 86 заболевших коронавирусом, один из них вылечился. В связи с распространением недуга в Москве принят ряд особых мер. Так, мэр города Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений.С 17 марта запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.Режим свободного посещения распространяется на учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования.Для граждан, прибывших из США, Великобритании, государств Евросоюза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, установлено требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней.В магазинах и аптеках наблюдается потребительский ажиотаж на товары первой необходимости и антисептические средства. Люди сметают с прилавков гречку, сахар, макароны, туалетную бумагу и мыло. Пустые полки в ряде супермаркетов наблюдаются в разных городах России. Особый спрос отмечен на медицинские маски. Во многих аптеках нашей страны из-за их нет в продаже.