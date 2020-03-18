Xiaomi анонсировала портативный дезинфектор, который служит для удаления опасных болезнетворных микроорганизмов, включая новый коронавирус, с поверхности смартфона

На фоне усугубляющейся ситуации вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайская компания Xiaomi анонсировала портативный дезинфектор EUE Phone, который служит для удаления опасных болезнетворных микроорганизмов с поверхности смартфона. Как заявляется, прибор убивает 99,9% бактерий, а на обработку уходит не более 30 секунд.EUE Phone обеззараживает смартфон не химвеществами, а ультрафиолетом, который не наносят ему вреда. Дезинфектор поможет очистить от одноклеточных и любые другие устройства, которые помещаются внутри чехла - например, беспроводные наушники или смарт-часы.Пользоваться EUE Phone просто: нужно расположить смартфон внутри кейса, застегнуть молнию и нажать кнопку включения. Аккумулятор аппарата полностью заряжается за 3 часа, а его емкости хватает на 70 раз использования.Как отмечает Gizmochina, новинка Xiaomi убивает ДНК не только микроорганизмов, но и нового коронавируса. В Китае покупка EUE Phone по предзаказу обойдется примерно в $70.Согласно новым исследованиям, коронавирусы могут до девяти дней сохраняться на металле, стекле и пластике - материалах, из которых сделана современная электроника. Какими еще способами можно дезинфицировать смартфон, читайте в этой статье.Бесплатно обеззаразить поверхности мобильных устройств, включая Россию, предлагает Samsung. А Apple из-за пандемии коронавируса ранее впервые разрешила обрабатывать iPhone и другие свои устройства новым способом.