Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне. Закрытие в США кинотеатров из-за эпидемии коронавируса заставило сократить релизное окно — задержку между выходом фильма в кинотеатрах и на онлайн-платформах — с нескольких месяцев до недель и даже до нуля.

Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне. Закрытие в США кинотеатров из-за эпидемии коронавируса заставило сократить "релизное окно" — задержку между выходом фильма в кинотеатрах и на онлайн-платформах — с нескольких месяцев до недель и даже до нуля.В пресс-релизе NBCUniversal сообщается, что свежие кинопремьеры — включая фильмы "Человек-невидимка" (в кинопрокате с 28 февраля), "Охота" (в прокате с 13 марта) и "Эмма" (в прокате с 20 февраля) — с 20 марта можно будет арендовать на 48 часов, заплатив 19,99 доллара. Для онлайновых платформ цена высокая, но один билет в хороший кинотеатр вечером в выходные стоит в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе примерно столько же.Более того, продолжение мультипликационной франшизы про троллей — "Тролли: Мировой тур" от студии DreamWorks — пообещали выпустить в онлайне вообще в тот же день, что и в кино — 10 апреля.Как пишет The Streamable, так мало как в минувший викенд кинотеатры в США не зарабатывали уже более 20 лет. Интересно, поступят ли аналогичным образом вслед за Universal другие студии. Многие пока просто решили отложить премьеры — Disney поступила так с "Мулан".Накануне стало известно, что российские интернет-кинотеатры активно пытаются завлечь зрителей, предлагая подписки со скидкой или вовсе бесплатные, а также расширяя ассортимент доступного без дополнительной оплаты контента. В ответ российская Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции. В письме отмечается, что "во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры... не закрываются на карантин". При этом с 16 марта в Москве и Подмосковье запрещены любые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек — это заставит кинотеатры ограничить продажи билетов как минимум в крупных залах.