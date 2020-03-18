Кировская область готовится к раннему половодью. Уровень воды в Вятке и других реках стремительно растет, и если температура воздуха не изменится, то в конце марта на юге региона могут произойти подтопления - там реки уже вскрылись ото льда.

Кировская область готовится к раннему половодью. Уровень воды в Вятке и других реках стремительно растет, и если температура воздуха не изменится, то в конце марта на юге региона могут произойти подтопления — там реки уже вскрылись ото льда.Замеры проводятся на 34-х наблюдательных постах, 13 из которых работают в автоматическом режиме. Гидрологи получают не только данные об уровне воды, но и фотографии, на которых видно, в каком состоянии сейчас находится поверхность рек, сообщает телеканал "Россия 24". Исходя из полученных сведений, специалисты отправляют рекомендации в МЧС и в правительство области.