Трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group указало в условиях тендера на закупку нефти, что Роснефть и ее дочерние подразделения не могут участвовать в этом тендере.

Трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group указало в условиях тендера на закупку нефти, что "Роснефть" и ее дочерние подразделения не могут участвовать в этом тендере.Две дочерние трейдинговые компании "Роснефти" — Rosneft Trading SA и TNK Trading International S.A. — попали под санкции США.Sinochem International Oil (Singapore) провела 16 марта тендер на закупку нефти с поставкой в мае-июне. Компания не принимала заявки на участие в тендере от "Роснефти" и ее подразделений. Причины такого решения не названы, сообщает "Интерфакс".Sinochem International Oil закупает нефть для НПЗ в городе Цюаньчжоу на востоке Китая, завод принадлежит Sinochem Group. В пресс-службе "Роснефти" от пояснений отказались.