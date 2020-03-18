Сразу четыре баскетболиста клуба НБА Бруклин Нетс оказались инфицированными коронавирусом. Имена игроков не сообщаются.

Сразу четыре баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" оказались инфицированными коронавирусом. Имена игроков не сообщаются.Четыре баскетболиста сдали положительный тес на вирус COVID-19. Все четверо были госпитализированы, а в клубе был введен карантин. Все игроки персонал обязаны соблюдать режим изоляции.Ранее коронавирус был обнаружен у двух игроков "Юта Джаз" Руди Гебера и Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройт Пистонз" Кристиана Вуда. Чемпионат НБА был приостановлен на неопределенный срок.