Необычное ДТП произошло в понедельник на месте реконструкции пензенского цирка - автокран рухнул при попытке взять вес. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Необычное ДТП произошло в понедельник на месте реконструкции пензенского цирка — автокран рухнул при попытке "взять вес". Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.На сделанных днем 16 марта кадрах видно, что оператор немного приподнял груз и начал перемещать его влево, однако в этот момент стрела крана накренилась, а затем и вовсе завалилась, а вслед за ней и стоявшая на опорах тяжелая машина.В опасной зоне не было людей, так что никто не пострадал. На грохот со всех этажей устремились строители, которым пришлось отвлечься от привычных забот и заниматься подъемом спецтехники.