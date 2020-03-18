65-ый песенный конкурс Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил Европейский вещательный союз (EBU).

65-ый песенный конкурс "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил Европейский вещательный союз (EBU).Последний месяц организаторы "Евровидения" следили за ситуацией в мире и надеялись на лучший исход. Однако речь о спаде пандемии коронавируса не идет, поэтому было принято решение отказаться от проведения масштабного мероприятия в этом году. Информация от EBU появиласьна официальном сайте песенного конкурса.Все участники уже были известны. Также делегации представили песни, которые должны были исполнить конкурсанты. Представлять Россию на европейской сцене собиралась группа Little Big. По мнению поклонников, композиция UNO, ставшая вирусной буквально за несколько дней, могла стать победной для коллектива."Евровидение-2020" должно было состояться 12, 14 и 16 мая.Новость дополняется