Десятилетний мальчик был сбит легковым автомобилем и скончался от полученных травм на месте аварии. Момент трагедии на пешеходном переходе в Минеральных Водах попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

В минувший понедельник, 16 марта, в Минеральных Водах произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Камера наблюдения запечатлела момент трагедии на проезжей части.Судя по кадрам, группа школьников пыталась перейти улицу по "зебре". В какой-то момент один из них двинулся вперед и был сбит легковым автомобилем.От полученных травм 10-летний мальчик скончался на месте аварии.Как сообщают местные СМИ, за рулем Toyota Camry находился 44-летний житель соседнего региона, неоднократно получавший штрафы за превышение скорости.В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.