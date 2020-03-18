Президент Франции пообещал, что ни один бизнес не окажется на грани банкротства.

"Мы на войне. Это война за здоровье. Мы не боремся против армии или против другой нации. Но враг здесь, невидимый, неуловимый, наступающий. А это требует нашей общей мобилизации", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует издание Les Echos.Однако со времен Наполеона Бонапарта во Франции, как и во всем мире, многое изменилось. И война давно не может "кормить себя сама". А на борьбу с невидимым противником средства нужны немалые, и, по словам Макрона, власти их выделят.Эммануэль Макрон пообещал гарантировать банковские кредиты, предоставленные компаниям на сумму до 300 миллиардов евро, чтобы противостоять экономическому кризису, связанному с коронавирусом.Глава государства анонсировал "исключительные меры для отсрочки налоговых и социальных платежей, поддержки или отсрочки банковских платежей, а также государственные гарантии до 300 миллиардов евро на все банковские кредиты", сообщает Les Echos.Глава государства пообещал, что "ни один бизнес не окажется на грани банкротства". "Самым маленьким из них, которые будут в затруднении, пока сложившаяся ситуация продолжается, не нужно будет платить ни налоги, ни социальные отчисления", — заверил Макрон.Кроме того, он объявил о приостановке выставления счетов за воду, газ или электричество, а также за аренду."Схема частичного прекращения работы будет значительно расширена, — добавил он. — Все предприятия должны максимально организовать возможность удаленной работы".