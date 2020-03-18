В МИД РФ обсудили вопрос обеспечения интересов россиян, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом в связи с противовирусными мерами. 17 марта в ходе совещания был создан координационный штаб для содействия россиянам, желающим вернуться на родину.

В МИД РФ обсудили вопрос обеспечения интересов россиян, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом в связи с противовирусными мерами. 17 марта прошло совещание под председательством главы ведомства Сергея Лаврова.На совещании подчеркнули, что российские дипломатические представительства должны принять исчерпывающие меры для содействия россиянам, желающим вернуться на родину. Кроме того, было поручено создать соответствующий координационный штаб под руководством замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова.Посредством своего официального сайта ведомство призвало россиян, оказавшихся в затруднительном положении за границей, немедленно связаться с ближайшим российским посольством или консульством. Также МИД рекомендовал российским гражданам "независимо от видов транспорта и пересадок" вернуться в РФ из стран, где еще сохраняется возможность выезда.16 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломатические учреждения окажут всю необходимую помощь гражданам РФ, которые испытывают затруднения в связи с мерами, принятыми в других странах для борьбы с коронавирусом COVID-19. Речь идет о странах, которые закрыли границы или ввели какие-либо ограничения передвижения граждан. По словам Захаровой, за границей из-за противовирусных мер "застряли" несколько тысяч наших соотечественников.