В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовала программа 16-го тура Суперлиги. Футзалисты КПРФ в первом мачте принимали Синару из Екатеринбурга и победили со счетом 4:2. Коммунисты вышли на первое место в турнире, опередив Газпром-Югру.

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовала программа 16-го тура Суперлиги. Футзалисты КПРФ в первом мачте принимали "Синару" из Екатеринбурга и победили со счетом 4:2. "Коммунисты" вышли на первое место в турнире, опередив "Газпром-Югру".У КПРФ стало 56 очков, у югорцев на 2 очка меньше, "Синара" осталась на третьей строчке турнирной таблицы (47 очков). "Газпром-Югра" накануне играл первый матч финала Кубка страны и уступил в гостях "Норильскому Никелю" (0:1). Свои матчи 16-го тура югорцы проведут дома против чемпионов России из "Тюмени".