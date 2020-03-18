Международный Олимпийский комитет не рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Ранее оргкомитет Олимпиады и власти Японии подтвердили, что Игры пройдут в установленные сроки (июль-август), но, возможно, при пустых трибунах.

Международный Олимпийский комитет не рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Ранее оргкомитет Олимпиады и власти Японии подтвердили, что Игры пройдут в установленные сроки (июль-август), но, возможно, при пустых трибунах."Это противоречило бы всему, за что мы выступаем, — цитирует английская The Guardian источник в структурах МОК. – Олимпийские игры – это больше, чем просто серия соревнований, они объединяют всех для спортивного праздника. Мероприятие с закрытыми дверьми и без зрителей не вариант".Инсайдеры в олимпийском ведомстве сообщают, что на заседаниях разного рода руководящих структур в МОК склоняются к решению категорически отказаться от проведения Олимпиады без зрителей. Пока не очень понятно, как это стыкуется с позицией японских организаторов.При этом совершенно понятно, что любое серьезное изменение графиков Олимпиады может иметь самые серьезные последствия прежде всего для спонсоров и вещательных корпораций. Безусловно потери будут и у авиакомпаний, представителей гостиничного бизнеса, туроператоров, но и у спортсменов, персонала, волонтеров. Сообщается, что в случае частичного или полного отсутствия зрителей на трибунах, организаторы могут потерять от 600 млн до 1,2 млрд долларов от стоимости билетов на Игры.