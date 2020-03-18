Настроения среди немецких инвесторов в марте упали до уровня, который в последний раз наблюдался во время финансового кризиса 2008 года, из-за тревоги по поводу воздействия вспышки коронавируса, показал опрос, передает Reuters.

Настроения среди немецких инвесторов в марте упали до уровня, который в последний раз наблюдался во время финансового кризиса 2008 года, из-за тревоги по поводу воздействия вспышки коронавируса, показал опрос, передает Reuters.В исследовательском институте ZEW заявили, что ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов упали до -49,5 пункта с 8,7 пункта в феврале. Экономисты ожидали падения только до -26,4 пункта."Экономика находится в состоянии повышенной готовности", — заявил президент ZEW Ахим Вамбах, добавив, что финансовые эксперты ожидают, что экономика сократится в I квартале, и считают, что сокращение также весьма вероятно во II квартале.Отдельный показатель оценки инвесторов текущего состояния экономики снизился до -43,1 пункта с -15,7 пункта. Аналитики прогнозировали значение -30 пунктов.