Мощность сбросов на Рыбинском гидроузле увеличат до 3300 кубометров в секунду. Такое решение приняли в федеральном агентстве водных ресурсов. Подобные меры, по мнению специалистов, необходимы для безаварийного прохождения половодья в регионе.

На Рыбинском гидроузле мощность сбросов увеличат до 3,3 тысячи кубических метров в секунду. О таком решении сообщили в федеральном агентстве водных ресурсов. По мнению экспертов, подобные меры нужны для безаварийного прохождения паводкового периода в регионе, передает ГТРК "Ярославия".Отметим, на данный момент паводковая ситуация остается стабильной. Наблюдение организовано на тридцати стационарных гидропостах, также задействованы два дополнительных. Также зампредседателя областного правительства Роман Колесов, сообщил о том, что специалисты начали обследовать гидротехнические сооружения. В регионе их более пятидесяти.